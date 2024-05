Calciomercato Lazio, quale futuro per Luis Alberto: tutti gli scenari possibili per il centrocampista spagnolo

Luis Alberto è molto vicino al divorzio con la Lazio. Tudor lo ha escluso prima dalla rifinitura e poi dalla lista dei convocati per il match contro l’Empoli a causa della scarsa concentrazione mostrata durante gli allenamenti. Questo episodio si aggiunge alle dichiarazioni del centrocampista spagnolo post-Salernitana, dove aveva annunciato l’addio alla Lazio a fine stagione.

Come riporta Il Corriere dello Sport, però, al momento non sembrano trovare conferme le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e quella del Siviglia, club in cui Luis Alberto tornerebbe di corsa. Il centrocampista ha ancora quattro anni di contratto con i biancocelesti e senza un’offerta che soddisfi il presidente Lotito non lascerà il club.