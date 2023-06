Lazio, senti Toni: «Milinkovic alla Juve? Per loro sarebbe...»

Luca Toni, ex attaccante, ha commentato il possibile arrivo di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, alla Juve

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha commentato il possibile passaggio di Milinkovic-Savic dal calciomercato Lazio alla Juve:

«Rabiot è un grande giocatore e per la Juventus è importante ripartire da una certezza come il francese. Quello che mi piace meno è il prolungamento soltanto per un anno… Così la prossima primavera inizierà un nuovo “tormentone Rabiot”. E vediamo se la Juve riuscirà a permettersi anche Milinkovic Savic: quello sì che sarebbe un altro gran colpo».