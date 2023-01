Calciomercato Lazio: Lotito valuta sforzo per togliere ogni alibi e mettere Sarri nelle migliori condizioni nella rincorsa Champions

Come svelato dal Corriere dello Sport il presidente della Lazio Claudio Lotito sta valutando di fare uno sforzo in più sul mercato per togliere alibi e mettere Sarri nelle condizioni migliori per completare la stagione. Non è detto che ci riesca in queste ultime ore.