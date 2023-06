Calciomercato Lazio: Lotito rallenta, 14 esuberi da piazzare. L’elenco completo. A Formello sono tanti i giocatori in cerca di squadra

Come riporta Il Messaggero, a Formello sono tanti i giocatori in cerca di squadra. Fino ad adesso solo Escalante e Acerbi hanno trovato una soluzione. Diverso il discorso invece per Jony di ritorno alla dallo Sporting Gijon, che è invece interessato ad Adeagbo.

L’Empoli vorrebbe riscattare volentieri Akpa Akpro, ma per ora non ci sono novità. Sono in cerca di sistemazione i giovani Bertini, Floriani Mussolini e Coulibaly, così come Kamenovic, Lombardi, Rossi, Novella, Marino e Furlanetto, tutti di rientro dai rispettivi prestiti. In stand-by la situazione di André Anderson. Il brasiliano è in scadenza nel 2025 e

ha chiesto al San Paolo il risarcimento più un ulteriore anno di contratto dopo l’operazione

per pubalgia. Procedono invece verso la scadenza Durmisi e Armini.