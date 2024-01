Calciomercato Lazio, Lotito guarda in Portogallo: tentativo per l’esterno che piace tanto a Sarri

Calciomercato Lazio, l’esterno che piace tanto a Sarri sogna il biancoceleste: i dettagli sulla possibile trattativa

Ci sono vari nomi per quanto riguarda il calciomercato Lazio, ma uno su tutti stuzzica la mente dei tifosi e soprattutto quella di Maurizio Sarri.

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero valutazioni su Rafa Silva del Benfica, in scadenza a giugno 2024. Mau è un estimatore del giocatore ed il tecnico piace molto all’esterno portoghese. La sua titolarità nelle aquile ed il suo ruolo imprescindibile, non rende la trattativa semplice: i portoghesi lo lascerebbero andare soltanto a 0 o con un giusto prezzo in questi ulimii giorni di mercato. Lotito studia la possibilità.