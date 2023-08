Calciomercato Lazio, Lotito fa un altro tentativo per Ricci: Cairo non è ancora convinto. Intanto Tameze…I dettagli

Samuele Ricci è il primo nome fatto da Sarri per rinforzare in centrocampo della Lazio, ma Cairo ha le sue pretese, le proposte fatte finora dai biancocelesti non sono state sufficienti a convincerlo, ma la Lazio non ha intenzione di mollare e farà un altro tentativo. Tameze intanto in conferenza stampa di presentazione ha speso due parole per il compagno di squadra:

PAROLE– «È bravissimo, è giovane ed è una bella persona. A che livello è il centrocampo? È un centrocampo molto forte, il più contento è il mister perché può fare le sue scelte. Sono contento, quando ci sono tanti giocatori forti sei stimolato a fare meglio ».