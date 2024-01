Calciomercato Lazio, colpo di scena Samardzic: Lotito beffa De Laurentiis? Ultime

Calciomercato Lazio, Lotito prova a beffare De Laurentiis per Samardzic: cosa succede per il centrocampista dell’Udinese

Non c’è tempo da perdere in questo calciomercato di gennaio. Lo sanno bene anche il Napoli e la Lazio, che si sarebbero in sfida per assicurarsi Lazar Samardzic. I partenopei sembrano in vantaggio, ma per il Corriere dello Sport l’affare appare essersi complicato.

Infatti, mancherebbe l’accordo sia col ragazzo che con l’Udinese, a fronte di una richiesta che si aggirerebbe sui 27 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis sarebbe fermo a 20 più 5 di bonus, e Lotito starebbe osservando gli sviluppi da vicino per tentare la beffa ai danni dei campioni d’Italia.