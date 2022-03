Calciomercato Lazio, Lotito alza il muro per Milinkovic: la Juve punta un altro biancoceleste

Calciomercato Lazio: la richiesta di Lotito per Milinkovic è alta, secondo La Gazzetta dello Sport la Juve punta ora un altro biancoceleste

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve guarda sempre con interesse in casa Lazio dove piace Milinkovic Savic, tra gli obiettivi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Ma, per il serbo, non sarà facile vista la concorrenza di United e PSG e il costo del cartellino: 70 milioni di euro la richiesta.

Ecco quindi che i bianconeri si guardano intorno in cerca di alternative. Piace, sempre in casa biancoceleste, anche Luis Alberto, altro nome in uscita visti i rapporti non certo ottimali con Sarri. Per lo spagnolo la richiesta è di 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata con l’inserimento di contropartite.