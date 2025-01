Calciomercato Lazio, Longari svela sull’obiettivo: «Il Milan si sta muovendo per anticipare tutti». La situazione

Calciomercato Lazio, Longari parla dell’obiettivo biancoceleste e del suo possibile futuro: il Milan si muove per anticipare tutti

Come spiegato su Sportitalia.com da Gianluigi Longari, il Milan si sta muovendo per Wearren Bondo, giocatore accostato anche al calciomercato Lazio.

IL COMMENTO – «Un nome che resta assolutamente spendibile in chiave rossonera è quello di Warren Bondo: il management è rimasto impressionato dalla prestazione che il centrocampista del Monza ha offerto nell’ultima straripante gara contro la Fiorentina e la prospettiva sarebbe quella di portarlo a Milanello già a gennaio per anticipare una concorrenza (anche cittadina) che in estate sarebbe decisamente più folta».