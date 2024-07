Calciomercato Lazio, proposto QUESTO giocatore: la POSIZIONE della società sull’affare per il centrocampista

Come riportato da La Repubblica, Giovani Lo Celso è stato nuovamente proposto alla Lazio in questa sessione di calciomercato. Il giocatore andrà in scadenza nel 2025 ed il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Lo Celso potrebbe ricoprire sia il ruolo di trequartista e sia il ruolo di esterno destro nel 4-2-3-1 di Marco Baroni. La società biancoceleste, però, non si è detta interessata alla trattativa e l’affare non si farà.