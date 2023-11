Calciomercato Lazio, Lloris rifiutò l’offerta di Lotito. Il padre: «Gli si sta ritorcendo contro». Il genitore ha raccontato la situazione che sta affrontando il figlio

Intervistato da Le Figaro, il padre del portiere del Tottenham, Hugo Lloris, ha parlato della situazione che sta affrontando suo figlio. Il giocatore pare non stia vivendo un momento facile. In estate era finito nel mirino della Lazio che rifiutò perché non gli garantiva la titolarità. In accordo col nuovo tecnico Postecoglou, il portiere decise di restare in Premier League, ma ora questa sua scelta gli si sta ritorcendo contro: non gioca, e inoltre, è stato scalzato dall’arrivo di Vicario.

LE PAROLE DEL PADRE– «Hugo è sempre stato trasparente e ora gli si sta ritorcendo contro. Questa situazione lo sta ovviamente condizionando. Ritiro? Non è impossibile. Hugo è un ragazzo lungimirante che anticipa molte cose, ma ha anche la mentalità per riprendersi in un modo o nell’altro ».