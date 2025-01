Calciomercato Lazio, Liverani: «Fabbian? Mi piace tantissimo, ha quella qualità che può fare comodo»

Calciomercato Lazio, le parole di Fabio Liverani sull’interesse dei biancocelesti per Fabbian: «Mi piace moltissimo, ricorda Casadei»

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di RadioSei del calciomercato Lazio e di Fabbian del Bologna, accostato in queste ultime ore ai biancocelesti. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Se facessimo un discorso di ‘gioco delle coppie’, nella Lazio potrebbe essere il backup di Dia, mentre col ritorno di Vecino torneresti ad avere un opzione per il 4-3-3. Il centrocampista del Bologna può giocare dietro la punta, ha inserimento, riempie l’area di rigore. A me Fabbian piace tantissimo, è simile a Casadei per caratteristiche, ma ha quell’attitudine in campo e quella capacità d’inserimento che può far comodo»