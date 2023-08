Calciomercato Lazio, le possibili cessioni: ecco quanto frutterebbero alla società. Un gruzzolo che il club vuole recuperare al più presto

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio vuole recuperare al più presto, si tratta dei soldi che arriverebbero dalle cessioni di giocatori che ormai non rientrano più nei piani di Sarri: oltre a Maximiano, anche Basic, Marcos Antonio, Akpa Akpro.

Con il loro addio il club punta a recuperare una trentina di milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampista croato ex Bordeaux, il giocatore vorrebbe avere un’altra possibilità ma il suo nome è stato sondato da club tedeschi e potrebbe trovare una sistemazione anche in Italia. La società capitolina lo valuta 8 milioni, che è la stessa cifra ipotizzata per la partenza di Marcos Antonio.