Calciomercato Lazio: Lazzari in uscita? Posizione chiara del club per l’esterno

Calciomercato Lazio: Lazzari è in uscita? La posizione del club è chiara per l’esterno biancoceleste

Ultimi giorni di mercato movimentati per la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Il Messaggero uno dei protagonisti dell’ultima settimana di trattative potrebbe essere Manuel Lazzari.

Non è da escludere infatti una possibile partenza dell’ex Spal. L’unica società in grado di acquistarlo sarebbe l’Atalanta che sta per cedere Gosens all’Inter, ma da Bergamo non sono intenzionati a fare altri acquisti.