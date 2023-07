Mercato Lazio, Lazzari in uscita? Un top club ha bussato a Lotito

Calciomercato Lazio, Manuel Lazzari potrebbe lasciare il club biancoceleste in estate: l’Inter ha bussato alla porta di Lotito

Tra i possibili sacrificati del calciomercato Lazio c’è anche Manuel Lazzari ma solo di fronte alla giusta offerta.

Come riporta Il Messaggero infatti, il terzino ex Spal non è considerato inamovibile da Sarri tanto che l’Inter ha già bussato alla porta di Lotito per chiedere informazioni. La richiesta del patron biancoceleste è di 20 milioni di euro.