Calciomercato Lazio, biancocelesti al lavoro per confermare Nuno Tavares! Tutti gli aggiornamenti sul portoghese

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste è già al lavoro per chiudere definitivamente il passaggio di Nuno Tavares al Club romano

I primi nodi di questo mercato estivo stanno venendo al pettine e, tra questi, vi sono anche i primi colpi di calciomercato Lazio. Tra questi non c’è solo Thomas Muller e Solet ma anche il prolungamento del contratto di diversi giocatori Oltre al contratto di Adam Marusic, i capitolini, stando alle parole di Transferfeed, i capitolini vorrebbero convincere l’Arsenal a lasciarlo a Roma definitivamente per la cifra di 9 milioni di Euro.

Per lui con i capitolini è arrivata una media assist eccezionale; con 9 passaggi vincenti collezionati in 26 partite stagionali. Si tratta quindi di una grande stagione per il portoghese che sembra aver convinto definitivamente il Club a puntare sul suo riscatto e tenerlo in Serie A.