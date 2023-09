Calciomercato Lazio, l’Arabia Saudita non molla Felipe Anderson: Lotito resta tranquillo perché… Ecco la situazione intorno al giocatore

Il contratto di Felipe Anderson scadrà a fine stagione e senza rinnovo il brasiliano a febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. Le offerte per il giocatore non mancherebbero, specialmente dall’Arabia Saudita. I club arabi infatti pare stiano recapitando alla Lazio delle proposte.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza capitolina ha sempre sostenuto che il prolungamento del contratto del giocatore non fosse in discussione, ma non sono stati fatti ancora passi decisivi. A luglio Lotito aveva anche incontrato la sorella-agente del calciatore per un colloquio dove si era ipotizzato un accordo a cifre più alte rispetto alle attuali: da 2,5 milioni di euro annui il suo ingaggio dovrebbe salire a 3. Il mercato era aperto ed ogni discorso è stato rinviato all’autunno.