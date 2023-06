Calciomercato Lazio, la Roma su due obiettivi di mercato dei biancocelesti. La situazione. Oltre a Berardi, i giallorossi avrebbero messo nel mirino anche Scamacca

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Roma avrebbe messo nel mirino anche Gianluca Scamacca che, nei mesi scorsi era stato accostato alla Lazio per il ruolo di vice Immobile, oltre a puntare l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi.

Scamacca si è trasferito in estate al West Ham dal Sassuolo, nel club inglese però è stato spesso escluso dalla formazione titolare, prima di accusare un infortunio che ne ha compromesso maggiormente la stagione.

Il suo futuro, oggi, sembrerebbe lontano dall’Inghilterra ed è possibile un ritorno in Italia per lui. La Roma necessita di un giocatore che sostituisca Abraham e la Lazio di un attaccante che non faccia sentire l’assenza di Immobile. Vedremo come si svilupperà il mercato.