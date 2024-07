Calciomercato Lazio, la RIVALE Marsiglia torna a guardare in Italia: ecco il nome

Calciomercato Lazio, la rivale in questa finestra estiva del Marsiglia torna a guardare in Italia per i rinforzi: le ultime

Il Marsiglia di De Zerbi ha messo gli occhi su un giocatore dell’Hellas Verona: stiamo parlando di Tchatchoua, come riportato da L’Arena.

Il club francese, diventato un avversario del Calciomercato Lazio dopo le vicende di Greenwood e Carboni, ha offerto circa 8 milioni di euro ma risposta dei gialloblù è stata netta: a quelle cifre non andrà via. Per lasciarlo partire – secondo il punto di vista di Sogliano – serve almeno una proposta da più di 10 milioni di euro.