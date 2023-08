Calciomercato Lazio, la risposta di Lloris ai biancocelesti. Dalla Francia sono sicuri che…Ecco la decisione del portiere

Dopo i contatti dei giorni scorsi, una risposta definitiva di Lloris era attesa per la giornata di venerdì. Dopo la cessione di Maximiano, la Lazio ha bisogno di un numero uno da affiancare a Provedel. Dopo l’accordo tra Lazio e Tottenham, mancava infatti quello definitivo con il portiere. Secondo L’Equipe, Lloris avrebbe detto di no al club capitolino.

Secondo il sito del quotidiano francese, alla base del rifiuto ci sarebbe il fatto che i biancocelesti a oggi non gli garantirebbero il posto da titolare in squadra, al momento saldamente nelle mani di Provedel. Il Tottenham sperava della fumata bianca per alleggerirsi del suo stipendio, ma tutto resta ancora in ballo. Il portiere non è più un intoccabile del club britannico, il suo futuro non è tuttavia ancora chiaro.