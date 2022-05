Calciomercato Lazio, La Repubblica: «Sarà Caputo il vice Immobile»

Calciomercato Lazio, la società ha scelto: sarà Caputo il vice Immobile. Secondo La Repubblica, il club è pronto a versare 1,5 mln

La Lazio è pronta ad accontentare le richieste della Sampdoria per aggiudicarsi Francesco Caputo. Secondo La Repubblica, è lui il prescelto per ricoprire il ruolo di vice Immobile: conosce bene la Serie A, fornirebbe alla squadra gol ed esperienza ed avrebbe le giuste caratteristiche per muoversi coi movimenti di Sarri.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la società capitolina sarebbe pronta a versare 1,5 milioni per assicurarsi il giocatore.