Calciomercato Lazio, la prima opzione per l’attacco è Bonazzoli ma c’è un ostacolo

Calciomercato Lazio, Sarri vorrebbe Bonazzoli della Salernitana come rinforzo per l’attacco: l’uscita di Fares necessaria

A otto giorni dalla fine del mercato in casa Lazio è ancora aperta la (difficile) possibilità di arrivare ad un attaccante che possa alternarsi con Immobile nel ruolo di centravanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il sogno di Sarri è Bonazzoli della Salernitana.

I campani chiedono almeno 5 milioni di euro per il cartellino, potendo accettare anche la formula del prestito con obbligo di riscatto, e per questo hanno rifiutato lo scambio alla pari con Fares. Proprio l’uscita del terzino è indispensabile per poter operare in entrata: i prossimi giorni si preannunciano decisivi.