Calciomercato Lazio, la Juve si allontana da Milinkovic: ecco il nuovo pallino dei bianconeri. Nel mirino del club c’è Cesare Casadei

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel mirino della Juve è entrato Cesare Casadei, centrocampista italiano che ha brillato nel mondiale under 20 vincendo il titolo di capocannoniere, e che potrebbe entrare nell’affare Vlahovic che piace molto alla dirigenza del Chelsea.

Per abbassare la richiesta di 60 milioni, il club inglese potrebbe inserire il giovanissimo giocatore classe 2003 nella trattativa. Se l’operazione dovesse andare in porto potrebbero cambiare gli scenari di mercato. La Juve è una delle pretendenti per Milinkovic della Lazio e l’eventuale arrivo di Casadei potrebbe cambiare i piani della società.