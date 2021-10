Calciomercato Lazio, concorrenza della Juve per Romagnoli: i dettagli

Calciomercato Lazio: la Juve starebbe pensando ad Alessio Romagnoli come possibile erede di Giorgio Chiellini. Tare alla finestra

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli è uno dei candidati per il dopo-Chiellini alla Juve. Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan, e a breve ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera per discutere il suo futuro a Milano.