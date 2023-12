Calciomercato Lazio, la Juve fa vacillare Felipe Anderson: superata l’offerta di Lotito. I dettagli sull’offerta

Come riporta Il Messaggero, la Lazio già a settembre aveva avanzato la sua proposta a Felipe Anderson per il rinnovo del contratto: cinque anni a 3,5 milioni di euro, ma poi ha bloccato tutto. La società sta aspettando una risposta sul campo da parte del giocatore.

Intanto anche altri club sono interessati al giocatore biancoceleste tra Europa e Arabia. In Serie A c’è la Juventus, che in caso di mancato rinnovo è pronta a mettere sul piatto almeno 4 milioni di ingaggio che starebbero facendo vacillare Felipe Anderson. Lotito, che considera il brasiliano come un figlio, vorrebbe rivederlo ai suoi livelli e questo permetterebbe la svolta decisiva.