Bjerkebo sceglierà la Lazio? La sua posizione: «Mi seguono delle ottime squadre!»

Isak Bjerkebo, attaccante del Sirius, piace alla Lazio ma è forte la concorrenza per il giocatore classe 2003: tutte le sue dichiarazioni

Isak Bjerkebo continua a essere uno dei profili seguiti con attenzione in chiave mercato. L’attaccante classe 2003 del Sirius si sta mettendo in evidenza in patria con prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diversi club italiani. Tra questi ci sarebbe anche la Lazio, che nelle ultime settimane è stata accostata al giovane talento svedese.

Il suo nome non sarebbe però finito soltanto sul taccuino biancoceleste. Anche Parma e Fiorentina starebbero monitorando la situazione, segnale di come il rendimento di Bjerkebo abbia acceso l’attenzione del mercato. Il giocatore rappresenta un profilo giovane, in crescita e con margini importanti, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per le società alla ricerca di soluzioni offensive di prospettiva.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le dichiarazioni di Pedraza e Lotito

Intercettato dai microfoni di Fotbollskanalen, Isak Bjerkebo ha parlato del proprio futuro e dell’interesse dei club che lo seguono. Il giocatore ha preferito mantenere un profilo prudente, spiegando come al momento il suo obiettivo principale sia restare concentrato sul campo. Le se parole:

«Sono davvero ottime squadre, ma sono i miei agenti a occuparsi di quella parte, e quando avrò qualcosa su cui prendere una decisione, lo farò. Ma la mia priorità è semplicemente giocare. È davvero difficile. Se fosse stato facile, probabilmente la decisione sarebbe già stata presa, ma è difficile. Quando arriverà il momento, dovrò rifletterci attentamente. La situazione ideale per me è che tutto vada nel miglior modo possibile sia per la mia carriera che per il Sirius. Che questo significhi restare qui o essere ceduto, non lo so».

La pista Bjerkebo-Lazio resta quindi da monitorare. I biancocelesti osservano un profilo giovane e interessante, ma la concorrenza italiana potrebbe rendere più complessa un’eventuale operazione. Molto dipenderà dalle valutazioni del Sirius, dalla volontà del giocatore e dalle mosse dei club interessati.