Calciomercato Lazio, Kostic non si sblocca: Zaccagni sogna il sorpasso

Calciomercato Lazio, nella giornata di ieri Lotito e Tare hanno portato avanti due trattative parallele: Zaccagni in rimonta su Kostic

Maurizio Sarri scoprirà nella giornata di oggi chi sarà il nuovo esterno che avrà a disposizione dopo la sosta. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, nella giornata di ieri Lotito e Tare hanno portato avanti parallelamente le due trattative: il presidente biancoceleste quella per Zaccagni, Tare quella per Kostic. E l’italiano appare oggi in grande rimonta

La Lazio ha infatti alzato l’offerta per l’esterno dell’Eintracht a 15 milioni con bonus, i tedeschi continuano a chiederne diciotto. I biancocelesti non paiono intenzionati a colmare le distanze e puntano sulla volontà dello stesso Kostic, fermamente convinto di sbarcare a Formello. Lotito però non vuole farsi trovare impreparato e ha sostanzialmente chiuso la trattativa col presidente Setti per Zaccagni: otto milioni più due di bonus (si valuta anche l’inserimento di una contropartita che potrebbe essere André Anderson). Al calciatore uno stipendio superiore al milione di euro. Saranno ore frenetiche: la giornata di oggi regalerà il nuovo esterno a Sarri.