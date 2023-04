Calciomercato Lazio: Kostic era a un passo. Retroscena, tutto saltato per una mail sbagliata… Al suo posto sarebbe arrivato Zaccagni

Come racconta Il Messaggero nel giorno di Lazio-Juve, Filip Kostic è andato vicino a diventare un giocatore biancoceleste. L’esterno serbo rappresenta però solo un mezzo rimpianto, visto che al suo posto il calciomercato Lazio prese Zaccagni.

Basta tornare a fine agosto 2021. Sarri è arrivato nella Capitale, ma attende ancora un ultimo colpo per il suo tridente dopo la firma a sorpresa di Pedro. La Lazio intensifica i contatti con Kostic, a quel tempo assistito da Fali Ramadani, uno dei procuratori anche del tecnico biancoceleste. Sembra tutto fatto anche con l’Eintracht Francoforte che invece non vuole proprio lasciar partire la sua stella e dà appositamente un indirizzo mail errato al club capitolino. L’offerta di Lotito c’è, si tratta di circa 13 milioni di euro, ma ai tedeschi non arriva mai e l’operazione salta. Così Lotito in fretta e furia cerca una soluzione alternativa che prende le sembianze di Zaccagni. Prestito dal Verona dell’amico Setti con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro.