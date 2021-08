Pedullà: «La Lazio aspetta Kostic. Basic? Serve solo pazienza»

Calciomercato Lazio, da Kostic a Basic passando per la cessione di Correa: il piano della società biancoceleste

La Lazio ha dato il via al calciomercato. Sbloccato l’indice di liquidità, la società ha ufficializzato Pedro, Felipe Anderson, Hisaj, Luka Romero e confermato il prolungamento di Stefan Radu: all’appello manca solo Kamenovic. Il serbo – come ricorda Alfredo Pedullà – andrebbe a riempire lo slot da extra comunitario, un posto che i biancocelesti sperano di riempire con Kostic. Come sottolineato dal noto esperto di mercato, l’esterno ha ricevuto rassicurazioni sulla partenza, i contatti tra Tare e l’agente Ramadani si sono concretizzati con un incontro, adesso serve solo pazienza. L’arrivo del giocatore, comunque, non dipende dalla cessione di Correa per il quale continuano i contatti con l’Everton. Ad ogni modo, resta viva la pista di Brekalo come alternativa.

BASIC – Per il centrocampo, invece, c’è solo Basic. Come scrve Pedullà, l’accordo c’è sia col Bordeaux che col giocatore.