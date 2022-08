Calciomercato Lazio, dalla Turchia: «Kiyine può restare a Roma»

Secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Turchia, Kiyine potrebbe restare alla Lazio: i dettagli

Infatti, stando a quanto detto dal portale azintepgunes.com, i biancocelesti avrebbero messo in stand-by l’accordo. Il motivo? Sarri non avrebbe ancora preso una decisione definitiva al riguardo, in quanto l’ex Chievo potrebbe diventare una pedina utile nel corso della stagione.