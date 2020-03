Calciomercato Lazio, Kiyine potrebbe tornare a Roma per l’estate

Il marocchino ora è a Salerno e sta lasciando il segno, soprattutto con la realizzazione dei tiri dal dischetto

E’ arrivato a Roma solo per le visite mediche in Paideia: Sofian Kiyine è riuscito a convincere tutti in un anno di permanenza in Italia. Durante la scorsa estate ha svolto i vari controlli e poi è partito in direzione Salernitana. Il marocchino ha grande qualità a centrocampo e doti offensive: ad oggi ha messo in segno 9 gol. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito e Tare avevano già pensato a lui per rinforzare la rosa della Lazio ma sarebbe stata difficile la trattativa con Ventura. Il centrocampista ha un contratto fino al 2024 e se ne saprà sicuramente di più dal prossimo giugno.