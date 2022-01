Calciomercato Lazio, Pedullà: «Tentativo per Kepa, ma...»

Il calciomercato della Lazio potrebbe ruotare attorno a Kepa: questo il punto di Pedullà sulla possibile trattativa

Il mercato di gennaio è ormai a dir poco dietro l’angolo, visto che prenderà il via tra meno di 24 ore. In casa Lazio un ruolo su cui si potrebbero concentrare attenzioni è quello del portiere.

Un nome caldo è quello di Kepa, in più di un’occasione accostato ai biancocelesti. Difficile però che l’affare possa farsi già in questa sessione, anche perché il Chelsea, proprietaria del cartellino, dovrà fare i conti con un Mendy impegnato in Coppa d’Africa.

A fare il punto è stato comunque il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà: «La Lazio, avendo due portieri in scadenza a giugno, ci ha provato per Kepa e ha voluto capire gli eventuali margini di manovra proprio per la sessione di gennaio. Ma ha trovato subito discorso rosso, non fosse altro perché Mendy, il titolare del Chelsea, sarà assente per diverse settimane dovendo partecipare con il suo Senegal alla Coppa d’Africa. E così la Lazio non ha potuto approfondire, fermo restando che il nome di Kepa è comunque da tenere a mente per il futuro». Insomma, tutto potrebbe entrare nel vivo nel periodo estivo.