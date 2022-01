Calciomercato Lazio, Kamenovic sarà tesserato: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Lazio sta ufficialmente per scattare l’ora di Kamenovic: il serbo sarà tesserato in questo mese di gennaio

Kamenovic potrebbe essere il primo acquisto ufficiale della Lazio in questo mercato di gennaio. Il serbo, come riportato da Il Corriere dello Sport, sarà tesserato.

Dopo esser rimasto parcheggiato in questi mesi, il 21enne diventerà dunque un tesserato dei biancocelesti e sarà a disposizione di Sarri. Quest’ultimo aveva deciso di non puntare su di lui la scorsa estate, ma chissà che le cose non passano cambiare.