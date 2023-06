Calciomercato Lazio, Kamenovic ai saluti? I dettagli sul giocatore serbo, di ritorno dal prestito

Vicino al rientro alla Lazio dal prestito allo Sparta Praga, l’avventura di Dimitrije Kamenovic in Repubblica Ceca sembra essere terminata.

Come riporta Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe spazio per il giocatore nelle fila biancocelesti: probabile nuova avventura, magari a titolo definitivo.