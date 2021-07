Calciomercato Lazio, idea Kamara per il centrocampo

La Lazio segue anche Kamara. Il giovane centrocampista dell’Olympique Marsiglia è in scadenza nel 2022: la situazione

La Lazio guarda in Francia. Il mercato è ancora bloccato dall’indice di liquidità, ma la lista dei possibili acquisti si allunga con nuovi nomi e lo fa con Kamara, giovane centrocampista dell’Olympique Marsiglia. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere messo in vendita per monetizzare: come riporta Alfredo Pedullà, i biancocelesti potrebbero inserire nell’affare anche Escalante.

Intanto la Lazio resta in attesa di eventuali sviluppi per Basic, dopo la retrocessione del Bordeaux.