Calciomercato Lazio, Kamada: dubbio sul futuro e sull’ ingaggio. Ieri il confronto con Fabiani, ecco cosa si aspetta il club. Le ultime

Kamada, dubbio sul futuro e sull’ingaggio del giapponese alla Lazio. Ieri il confronto a Formello con Fabiani dopo l’esclusione dalla Coppa d’Asia. Il giapponese ha sei mesi a disposizione per far cambiare idea su di lui ai tifosi e allo staff capitolino. Sarri ci crede. “Non sta rendendo come lo avevo visto a Francoforte. Sono ancora fiducioso e convinto che possa venire fuori perché ha qualità”, aveva detto il tecnico in una recente intervista a Dazn.

Come riporta Il Corriere dello Sport, c’è un doppio rebus che, però, ruota intorno al centrocampista Kamada è in scadenza a giugno e ha firmato con la Lazio per un solo un anno. Se a fine anno il giocatore deciderà di far valere l’opzione di rinnovo, l’ingaggio peserà il doppio per il club. Solo il Decreto Crescita infatti, adesso eliminato, aveva permesso a Lotito di riconoscere un contratto da 3 milioni netti risparmiando sul lordo. E’ tutto nelle mani del giocatore, sia la svolta in campo che la scelta sul futuro. La Lazio si aspetta che lui e Felipe Anderson restino nella Capitale almeno fino a giugno, poi verranno tirate le somme.