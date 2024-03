Calciomercato Lazio, Kamada più lontano: un club tedesco ha già avviato i contatti

Calciomercato Lazio, Kamada e il suo futuro più lontano dalla Capitale: un club tedesco vuole riportarlo in Bundesliga

Possibili novità nel calciomercato Lazio in uscita, con Daichi Kamada che appare più lontano dalla permanenza nella Capitale. Il Borussia Monchengladbach avrebbe infatti già avviato i contatti per l’acquisto del giapponese.

I tedeschi puntano sulla situazione del giocatore, che in biancoceleste non sta trovando lo spazio desiderato, per abbassare il prezzo del cartellino e chiudere l’affare. Lo riferisce la stampa tedesca.