Calciomercato Lazio, Milik lontano dalla Juve: Sarri in agguato

Calciomercato Lazio, Arek Milik si allontana dalla Juventus: Sarri in agguato è pronto a portarlo a Formello

Il 10 giugno scadrà l’opzione per la Juventus per riscattare Arek Milik a 7 milioni più bonus dal Marsiglia. La conferma del polacco è per ora in stand-by visto che in società si vuole risolvere la questione legata a Giuntoli, che fosse già arrivato avrebbe confermato l’ex Napoli in bianconero.

Ma Giuntoli ancora non c’è e il Marsiglia è disposto ad aspettare ancora, ma non all’infinito. Sullo sfondo c’è poi Maurizio Sarri che farebbe carte false per riavere Arek a sua disposizione nella Lazio. A riportarlo è Tuttosport.