Calciomercato Lazio, la Juve punta due biancocelesti per rinforzare l’attacco. I dettagli sul piano del club bianconero

La Juve potrebbe fare acquisti in casa Lazio per rinforzare l’attacco: come riportato da Sportmediaset, oltre all’interesse per Felipe Anderson, in scadenza di contratto con i biancocelesti, i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Mattia Zaccagni.

Il giocatore andrà in scadenza con la Lazio nel 2025, ma non sembrerebbe essere propenso al rinnovo, con la Juve che potrebbe presentare un’offerta già in estate.