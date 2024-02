Calciomercato Lazio, la Juve piomba su un obiettivo di Sarri: primi contatti con l’entourage del giocatore. Le ultime

La Juve continua a seguire con interesse Lewis Ferguson, come riportato da “Calciomercato.com“, il club bianconero avrebbe già parlato con l’entourage del giocatore, trovando la disponibilità del ragazzo a vestire il bianconero, mentre non ci sarebbero grandi progressi con il club rossoblù, che, al momento, non si starebbe neanche ponendo il “problema” di valutare il costo del cartellino.

Il Bologna vuole infatti capire come finirà la sua stagione prima di decidere se prendere in considerazione o meno offerte per Ferguson, accostato anche alla Lazio e apprezzato molto da Sarri.