Calciomercato Lazio: Jony verso la permanenza in Spagna? Le ultime

Calciomercato Lazio: Jony potrebbe rimanere in Spagna, lo Sporting Gijon vorrebbe trattenere il giocatore

Tra i tanti giocatori in esubero che Tare dovrà necessariamente piazzare in estate figura Jony. Lo spagnolo ha trascorso la seconda parte di stagione in prestito Sporting Gijon, senza imporsi e racimolando appena 6 presenze.

Tuttavia – secondo El Comercio – la società iberica spera che il giocatore possa liberarsi dalla Lazio e rimanere in Asturia. Jony ha il contratto in scadenza con la LAzio in scadenza nel 2023 e si potrebbero aprire spiragli di un addio anticipato. Lo Sporting è pronto a mettere sul piatto un quadriennale all’esterno mancino per spalmare e ammortizzare i costi dell’ingaggio.