Calciomercato Lazio: jolly Callejon per accontentare Sarri

Sarri aspetta ancora eventuali rinforzi dal mercato, soprattutto sulla fascia d’attacco. Per accontentarlo la Lazio tratta Callejon

Un ex pupillo per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da La Stampa per la Lazio si complica la pista Kostic, per via degli slot da extracomunitari occupati da Felipe Anderson e Kamenovic. In alternativa resta sempre viva la pista che porta ad un ex pupillo di mister Sarri: Josè Maria Callejon. L’esterno della Fiorentina, allenato dal tecnico toscano ai tempi del Napoli, rappresenterebbe un vero e proprio jolly per l’attacco biancoceleste. Vedremo se la Lazio fornirà al suo allenatore il colpo tanto sperato sul mercato.