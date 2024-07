Calciomercato Lazio, STALLO James Rodriguez! Mendes a colloquio col San Paolo, un BONUS può far saltare tutto

Calciomercato Lazio, stallo James Rodriguez: Mendes a colloquio con il San Paolo per agevolare la rescissione del contratto

Come riferito dal Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe regalare un grande colpo ai tifosi nell’attuale calciomercato Lazio.

James Rodriguez è stato offerto, non si è ancora liberato dal San Paolo perché in ballo c’è il pagamento di un bonus da circa 1,5 milioni che il giocatore avrebbe dovuto incassare alla scadenza del contratto (2025) e che pretende con la rescissione. Il San Paolo è furente. L’agente Mendes è atteso lì in settimana.