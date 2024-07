Calciomercato Lazio, Jacopo Sardo nel mirino del Milan: TUTTI i dettagli e il possibile SCENARIO. Le ultime

Jacopo Sardo sta valutando le proposte ricevute. Il centrocampista, classe 2005, ha ricevuto un’offerta da parte della Lazio e una dal Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista della Primavera biancoceleste sta decidendo se proseguire la sua carriera in maglia biancoceleste, magari facendo la spola tra Primavera e prima squadra, o se accettare l’offerta del Milan e trasferirsi nella squadra Under 23 di Bonera.

In caso di addio ai capitolini, il club rossonero dovrebbe riconoscere alla Lazio un compenso per il cartellino più alcuni bonus e una percentuale di circa il 20% sulla futura rivendita. L’importo totale sarebbe inferiore al milione di euro.