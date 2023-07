Lazio, spunta un nome a sorpresa sull’esterno: occhi in Bundesliga

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Lukebakio, esterno dell’Herta Berlino in scadenza di contratto nel 2024

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio per quanto riguarda gli esterni d’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Lukebakio.

Classe ’97, l’esterno dell’Herta Berlino è in scadenza a giugno del 2024 e non ha intenzione di rinnovare. La pista è da seguire con attenzione.