Calciomercato Lazio, rispunta Bernardeschi: la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Lazio, rispunta Bernardeschi per l’attacco di Maurizio Sarri: la possibile formula dell’operazione col Toronto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è rispuntato un nome importate per il calciomercato Lazio di gennaio.

I biancocelesti sono tornati a rivalutare il profilo di Federico Bernardeschi. La formula dell’operazione sarebbe quella di un prestito secco fino a giugno. L’ex Juve, che vuole una chance in Italia per giocarsi la possibilità di essere convocato ad Euro 2024, ritroverebbe Maurizio Sarri dopo l’esperienza in bianconero.