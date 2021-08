Tare prepara il colpo a sorpresa: tentativo per Ribery?

Tare avrebbe accelerato per Frank Ribery dopo le difficoltà legate a Kostic: il francese è ad un passo dalla Lazio

Clamorosa indiscrezione quella sul mercato della Lazio: i biancocelesti, come riportato da tuttomercatoweb, sarebbero ad un passo dal chiudere la trattativa con lo svincolato Ribery. Il francese, ancora senza squadra dopo i due anni alla Fiorentina, potrebbe essere dunque presto a disposizione di Sarri.

L’accelerata nella trattativa per Ribery ci sarebbe stata anche a causa delle difficoltà per arrivare a Kostic per il quale l’Eintracht non è mai scesa dalla valutazione di diciotto milioni di euro.