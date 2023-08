Calciomercato Lazio, Bonucci-Lloris destini incrociati: ecco perchè

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste segue da molto vicino sia Lloris che Bonucci: ne arriverà solo uno. Ecco perchè

Leonardo Bonucci aspetta la Lazio. Il difensore, in uscita dal calciomercato Juve, prima di dare il suo sì all’Union Berlino, attende la decisione del club biancoceleste sul suo conto.

Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, però, se la Lazio dovesse prendere Hugo Lloris per una questione di fattibilità economica non prenderebbe anche Bonucci.