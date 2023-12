Valeri-Lazio, c’è l’intesa per giugno: il terzino italiano arriverà a Formello a parametro zero dopo lo svincolo dalla Cremonese

Come riportato da La Stampa edizione Roma, il calciomercato Lazio ha messo a segno il primo colpo per la prossima estate.

Fabiani ha infatti trovato l’intesa a parametro zero con Valeri, terzino della Cremonese in scadenza di contratto a giugno. Per il ragazzo pronto un quadriennale.