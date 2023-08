Mercato Lazio, intesa con l’Empoli per Akpa Akpro: oggi la risposta del giocatore

Calciomercato Lazio, definita la cessione in prestito di Akpa Akpro all’Empoli: attesa per oggi la decisione del calciatore

Tra i nomi in uscita del calciomercato Lazio c’è sempre Akpa Akpro. Come riporta La Nazione, il club biancoceleste ha trovato l’intesa con l’Empoli per la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista, anche lo scorso anno in Toscana.

Lo stesso Akpa Akpro, che sperava nel Tolosa, ha assicurato a Zanetti una risposta entro oggi: le sensazioni sono positive.